Вечером во вторник, 19 января, в Николаева бывший нардеп Александр Жолобецкий (член фракции партии Порошенко "Солидарность" в Раде VIII созыва), был задержан полицией. Его подозревают в пьяном вождении. В ходе задержания Жолобецкий вступил в потасовку с полицейскими, и ему разбили лицо.

Об этом сообщают "Новости-N".

Вечером 19 января в полицию Николаева позвонил аноним и сообщил, что водитель автомобиля "Лексус", выпивавший в одном из заведений города, садится в авто и собирается ехать. Патрульные после поступления сообщения машину остановили. Однако водитель из авто не вышел, а после непродолжительного общения с патрульными через приоткрытое боковое стекло, неожиданно нажал на газ и попытался скрыться.

Полицейские "Лексус" догнали. После этого водитель вышел из авто и представился Александром Жолобецким, бывшим нардепом. Ему предложили пройти тест на содержание в организме алкоголя, однако сделать это на месте или проехать в нарколабораторию мужчина отказался. Общение с патрульными быстро переросло в конфликт, в ходе которого полицейские надели на экс-депутата наручники. В результате потасовки у Жолобецкого также оказалось разбито лицо.

Жолобецкого и его жену, которая также была в авто, доставили в райотдел полиции. Там конфликт между бывшим депутатом и правоохранителями продолжился. Мужчина попытался уйти, но полицейские не отпустили его, заявив, что он подозревается в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции.

Напомним, в Киеве помощник нардепа отделался штрафом в 8 500 гривен в наказание за пьяное ДТП.

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