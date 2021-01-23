23 января на небе растущая Луна в знаке Близнецы. Одиннадцатые лунные сутки подарят шанс воплотить в жизнь любые планы и замыслы. Время пройдет позитивно с наименьшими затратами сил, если терпимо относиться к своим врагам и с улыбкой встречать неприятности.

Овен (21.03 - 20.04)

Звезды говорят, что Овнам пора подумать о поисках более выгодных предложений и установлении новых деловых контактов. Будьте откровенными с близкими, чтобы день прошел удачно. Возможно, большую часть финансов вам предстоит потратить на решение проблем родственников.

Телец (21.04 - 21.05)

Астропрогноз для Тельцов предупреждает о том, что вы сами можете создать для себя дополнительные проблемы. Вы столкнетесь с событиями, которые заставят вас задуматься о смысле жизни и поисках себя. Некоторое время вы можете пребывать в состоянии неопределенности.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодня Близнецы рискуют упустить драгоценное время, если позволят себе медлить с принятием важного решения. Невероятная удача ждет тех представителей знака, которые готовы поставить точку в старых проблемах и начать все заново.

Рак (22.06 - 22.07)

День пройдет довольно вяло, а любые стрессы сегодня могут отразиться на вашем организме. Звезды советуют отложить работу, требующую внимательности. Постарайтесь сегодня не напрягаться. С трудностями помогут справиться ваши человеческие качества - доброта, предусмотрительность и бережливость.

Лев (23.07 - 23.08)

Чтобы субботний день меньше "бил по голове", выработайте уверенность в принятых решениях и действуйте с этой убежденностью. Упорство докажет, что позитивные изменения в жизни зависят только от вас самих. К вечеру вы ощутите себя настоящими баловнями судьбы, но сильно не гордитесь, разделяйте радость с теми, кого любите.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы стоят на пороге неожиданных и позитивных открытий в своей жизни. Сегодня вам понадобятся энтузиазм и креативность. Выходные дни обновят ваш интерес к жизни. Особенно это касается представителей творческих профессий.

Весы (24.09 - 23.10)

Субботним делам Весов будет свойственна половинчатость. Если вас что-то не устраивает в личной жизни или на работе, выражайте мысли открыто и прямо. Иначе в скором времени вам понадобится заключить невыгодный для себя компромисс.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы неожиданно для себя могут проникнуться желанием заняться спортом или посвятить день очищению организма и разгрузке. Это неплохой период для совершенствования формы и начала диеты. Главное - чтобы результат оправдывал средства.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам придется отложить на время шоппинг и общение с друзьями, поскольку придется решать бытовые проблемы. Не исключена поломка техники, гаджетов. Если не хотите жалеть о напрасно потраченных деньгах, лучше обратитесь к специалистам.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам нужно подождать с решением вопросов, которые вызывают затруднения. День может быть трудным в финансовом плане. А вот мелкие задачи сегодня решаются на "ура" и могут сильно повлиять на будущее. Вечером найдите время для самоанализа и обдумывания своих действий.

Водолей (21.01 - 19.02)

День принесет много нового опыта. Он может быть напряженно. Постарайтесь с достоинством принять все вызовы, которые вам посылает судьба. Не пытайтесь изменить все чересчур резко. Лучше переждать, немного подумать и шаг за шагом вводить улучшения.

Рыбы (20.02 - 20.03)

Рыбам пора пересмотреть свое поведение на людях и положить конец завышенному самомнению. Проверяйте поступающую вам информацию и положитесь на свое умение с честью выходить из самых непростых ситуаций. Сегодня лучше не заключать сделки и не вступать в новые проекты.