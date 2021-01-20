Кабмин 20 января начался с тарифов. "Страна" уже писала, что на днях правительство зафиксировало цену на газ для населения на уровне 6,99 гривен, а НКРЭ установил предельную планку по тарифу на распределение газа — 1,79 гривен за куб (с НДС - 2,15 гривен).

Но, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, на этом власти не остановятся. Он анонсировал подготовку законопроекта, который позволит уравнять тарифы на распределение газа по всей Украине. Напомним: сейчас они очень сильно отличаются - в некоторых городах это меньше гривны, а в других - до недавнего ограничения цены доходили до 3 гривен за куб.

Впрочем, как именно тариф на доставку можно уравнять - пока неясно, ведь он зависит от стоимости обслуживания сетей, а она у каждого газсбыта - разная. Если же можно выкатить единый тариф, причем, на нижней цене, это еще раз косвенно подтверждает, что нынешние ценники завышенные и газовщикам их назначают по простому принципу: кто как договорится.

Также Шмыгаль заявил, что усилится контроль газов рынка со стороны АМКУ (Комитет уже начал проверку шести газораспределительных компаний по поводу тарифов на газ).

Газовым компаниям предложат к весне представить потребителям годовые продукты, чтобы люди могли закупать газ по фиксированной цене на год (у большинства поставщике такие программы уже есть, но они не очень популярные среди населения).

Еще один анонс от Кабмина по тарифам - новый законопроект по компенсациям населению на электроотопление. В проекте будет прописан механизм выплат монетизированных компенсаций тем, кто отапливает частные дома электрическими котлами (льготный тариф по которым недавно отменили). Зеленой энергетике тоже обещают новацию - так называемые зеленые облигации, за счет которых Кабин рассчитывает выплатить долги перед инвесторами в возобновляемые источники энергии. То есть, судя по всему, теперь в Украине будут строить еще и пирамиду зеленых ОВГЗ, и тоже - под иностранцев. Что, понятно дело, не может не отразится на тарифах на электроэнергию для населения.

Денис Шмыгаль успокоил украинцев - дескать, январского повышения платежек незащищенные категории граждан аде не почувствуют, так как есть субсидии. А тем, кому денег на коммунарку не хватает, посоветовал подавать заявки на субсидию.

Хотя, даже те, кто субсидии уже получает, жалуются, что выросла обязательная часть (которую человеку нужно заплатить со своего кармана).

Впрочем, в Кабмине считают, что платить люди все же смогут, тем более, что многим повышают зарплаты. В частности, на заседании правительства 20 января принято решение о повышении зарплат бюджетникам на 20%.

"Страна" разбиралась, что принял Кабмин 20 января.

Повышение зарплат бюджетникам

Одно из важных решений сегодняшнего Кабмина - повышение зарплат бюджетникам на 20%.

Речь идет о пересмотре ставок Единый тарифной сетки разрядов. Согласно законодательству, ставка для первого тарифного разряда должна составлять не менее 44,5% от минимальной зарплаты. При минималке в 5 тысяч гривен это было 2225 гривен. Но с 1 января минималка в Украине повысилась до 6 тысяч гривен. Между тем, ставки тарифных разрядов так и не пересмотрели. То есть, для многих бюджетников фактически отсутствовал механизм расчета зарплат по-новому.

Теперь ставку для первого тарифного разряда увеличили до 2670 гривен. Причем, увеличение принято задним числом с 1 января 2021 года. То есть, бюджетники получат увеличенные зарплаты уже за январь.

С конце этого года - с 1 декабря - ставку пересмотрят еще раз. Ее повысят до 2893 гривен в связи с запланированным ростом минималки до 6,5 тысяч гривен.

Но при этом сохраняется главная проблема Единой тарифной сетки — слишком маленькая разница между разными разрядами работников. "В итоге получается, что и специалисты без квалификации и высококлассные работники с большим опытом получают фактически одинаковую зарплату", — говорит заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин.

Скажем, в больницах практически одинаково - на уровне минималки - платят и санитарам, и молодым врачам.

В Кабмине предлагают решать эту проблему за счет различных доплат и надбавок "с учетом сложности, отвественности и условия работы". Но - в рамках фонда оплаты труда, а он может быть ограниченным.

Кроме того, не расписан конкретный механизм расчета надбавок и премий, то есть, бюджетники в этом плане полностью зависят от начальства, которое может выписать премию, а может и отказать.

Хотя повышение окладов рассчитано на всех бюджетников, Кабмин, принимая это постановление, делал акцент на педагогах. То есть, это и есть обещанный им рост заработных плат на уровне 20%, под который из бюджета дополнительно выделят 100 млрд гривен.

"Непроходные" иностранцы

В Украине усилят контроль за иностранными инвестициями в стратегические отрасли экономики. Соответствующий законопроект утвердил на своем заседании 20 января Кабмин.

В проекте предлагается внедрить в Украине систему проверки иностранных инвесторов, которая уже действует в США и ЕС, когда специальные регуляторные органы отслеживают, чтобы концентрация капитала нерезидентов в стратегических отраслях не достигала критических отметок. В частности, в Евросоюзе такой скрининг действует с осени прошлого года и был запущен в связи в резким увеличением иностранных инвестиций (в частности, китайских) в ключевые отраслевые предприятия многих европейских стран.

В Украине иностранные инвесторы пока не выстраиваются в очередь. Тем не менее, скрининг нерезидентов решили запустить и у нас.

В случае принятия законопроекта, иностранные инвесторы, планирующие приобретение украинского предприятия или существенной доли в нем, будут вынуждены подавать заявку не только в Антимонопольный комитет (такая процедура действует сейчас), но еще и в Межведомственную комиссию по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность Украины. И, только после того, как Комиссия даст добро на концентрацию, документы станет рассматривать АМКУ.

То есть, процедура согласований (которая в Украине и так может длиться месяцами, а то и годами, как в случае с приобретением китайцами "Мотор Сичи") еще больше затянется.

Такая схема будет действовать для отраслей, которые в проекте определены как ключевые, в частности:

работы, которые могут повлиять на гидрометеорологические процессы

деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных болезней

виды деятельности в сфере использования ядерной энергии

виды деятельности в сфере обращения ядерных отходов

производство и обслуживание шифровальных средств, информационных систем (за исключением негосударственных банков)

деятельность по выявлению электронных средств для негласного получения информации (прослушки) и торговле ими

разработка, производство, торговля и утилизация военной техники и боеприпасов

изучение недр и добыча полезных ископаемых

производство и реализация металлов

издание периодической прессы, если годовой тираж издания составляет от 300 тысяч (если номер выходит раз в квартал или реже) до 15 млн (для изданий, которые выходят два раза в неделю и чаще)

полиграфическая деятельность (если предприятие печатает не менее 200 млн листов-оттисков в месяц) и др.

Куда пойдут деньги от легализованной игорки

Кабмин утвердил законопроект о запуске Фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки. В него будут перечисляться средства, полученные от лицензий на азартные игры.

Собственно, сама идея создания такого фонда не нова. Она прописана в законе о легализации азартных игр, принятом в прошлом году. Но, хотя игорка уже работает полным ходом, обещанного Фонда до сих пор нет, так как не прописан механизм его создания.

В новом проекте предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс, прописав принципы работы Фонда. Так, деньги от букмекерских лицензии будут идти на поддержку спорта, от лотерей — на культуру, от интернет-казино и покера - на медицину, от услуг в сфере азартных игр - на науку и образование.

Также предусмотрено, что государственный и местные бюджеты будут делить деньги от игроки в пропорции 50 на 50.

Фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки будет создан в составе специального фонда бюджета. В него станут перечислять все средства от лицензий на лотереи и представления услуг в сфере азартных игр и по 50% от лицензий на казино, залы игровых автоматов и пр.

Стоит отметить, что лицензионные сборы с игрок достаточно высокие. Так, лицензия на проведение лотереи стоит больше 13,2 млн, для казино в Киеве - свыше 56 млн, в других городах - около 29 млн, для букмекерских контор - больше 28 млн. По предварительным расчетам, в этом году от легализации игорного бизнеса в бюджет планируется привлечь порядка миллиарда гривен.

Санкции в ответку

В Украине могут внести ряд изменений в Таможенный кодекс. Соответствующий проект закона утвердил Кабмин. В частности, предлагается внести новую статью - об экономических санкциях, которые может вводить Украина в рамках ВТО.

Такие санкции могут вводиться как ответная мера на дискриминационные меры других государств по отношению к нашим экспортерам. Скажем, в последнее время многие страны (в том числе участники ВТО) усилили протекционизм и защищают внутренние рынки от дешевого импорта, помогая своим производителям. Но пока Украина на такие меры никак не реагирует. Что должно измениться с принятием нового закона.

Также Украина сможет вводить экономические санкции в трет на любые несущественные действия в отношении нашей страны.

Впрочем, пока неясно будет ли в реальности работать этот проект, даже если его примет Рада. Ведь, как показывает практика, международные партнеры Украины достаточно жестко реагируют на любые попытки нашей страны поддержать своих производителей, как это было, к примеру, в случае с законопроектом по локализации, который раскритиковала Европа.

Кабмин одобрил изменения и в другой закон - о внешнеэкономической деятельности. В частности, собираются поддерживать наших экспортеров, против которых будут идти антидемпинговые расследования в других странах,

Новая военная стратегия

Кабмин согласовал проект указа президента о введении в действие Стратегии военной безопасности Украины. Эт достаточно объемный документ, коты прописывает приоритеты нашей страны в оборонной сфере. В частности:

создание достаточных оборонных возможностей по сдерживанию экскалации военных действий на Донбассе. Но указано, что Украина рассчитывает не только на свои возможности, но и на "консолидированное международное давление на Российскую федерацию".

эффективный менеджмент в сфере обороны, основанный на евроатлантических принципах, интонационных решениях и современных бизнес-практиках. То есть речь идет о максимальной коммерциализации оборонки

профессиональный кадровый менеджмент вооруженных сил и ставка на военно-патриотическое воспитание молодежи

модернизация вооружения и армии, которая обеспечит "выполнение возложенных задач, в частности, в операциях НАТО". Ориентация на НАТО проходит красной нитью по всей стратегии. К примеру, говорится том, что наши вооруженные силы должны соответствовать критериям членства в НАТО.

В призывные комиссии включат "общественников"

В Украине переписали правила призыва на военную службу.

В частности, призывные комиссии будут более тщательно отбирать призывников на контрактую службу по «морально-деловым» критериям, а также проводить отсев тех, кто имеет прав на отсрочку от службы.

В призывные комиссиях будут включать представителей общественных организаций.

Также усилят борьбу с теми, кто уклоняется от службы в армии. Для этого военные комиссариаты будут более плотно работать с Национальной полицией.

Для призывников планируют проводить дополнительные образовательные мероприятия, в частности, по изучению украинского языка. На этапе приписки к военным участкам будут составлять списки тех, кто недостаточно хорошо владеет государственным языком, и проводить для них дополнительные занятия на базе школ. Также хотят усилить военно-патриотическое воспитание призывников.

Косметика под запретом

В Украине приняли новый технический регламент для косметической продукции. Он предусматривает жесткие проверки косметики - как отечественной, так и иностранной, и недопуск на наш рынок товаров, которые не пройдут контроль. Контролировать косметику будет Гослекслужба, которая сейчас курирует рынок лекарств и медицинских изделий.

В Украине будет запрещено реализовывать косметику, которая содержит ряд веществ, причем, сейчас широко распространенных. Скажем, отдельных УФ-фильтров, которые используются в солнцезащитных кремах, некоторых кнсервантов. По модным сейчас нанотехнлогиям нужно будет доказать их безопасность для здоровья человека.

С точки зрения безопасности продукции для потребителей - нормы правильные. Но автоматически это означает, что с нашей рынка исчезнет (или почти исчезнет) недорогая косметика, а вся остальная продукция может подорожать.

Из безработных - в IT-шники

В Киеве запустят эксперимент - безработных станут переучивать на IT-шников.

Соответствующее постановление утвердил Кабмин 20 января.

Отбор баз для переобучения безработных будет осуществлять Минфцифры. На обучение планируют выделять до 30 тысяч гривен на человека. Кандидатов на переквалификацию на компьютерщиков будет отбирать специальная комиссия, хотя изначально документы могут подавать все желающие из числа зарегистрированных на бирже труда. Работодателей обещают допустить к контролю за учебным процессом. Но им придется принимать выпускников в свои компании на ярк не менее года и на зарплату не меньше двух минимален (то есть, 12 тысяч гривен - сумма на IT-рынке, где зарплаты стартуют от тысячи долларов и могут достигать 5 тысяч долларов и больше, — просто смешная).

Фондовый рынок в Украине

Кабмин на своем заседании 20 января анонсировал создание в Украине фондовом рынка. То, что его до сих пор у нас нет, премьер-министр Шмыгаль назвал настоящим преступлением перед экономикой.

Правда, пока речь идет только о меморандуме - его Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку подпишет с ЕБРР, USAID и Американской торговой палаты в Украине. Меморандум предусматривает запуск в нашей стране механизма биржевой торговли на рынках капитала и товарных рынках. В частности, речь идет об энергетической и аграрной продукции, ценных бумагах и пр.

Как заявил глава Нацкомфинуслуг Тимур Хромаев, наш фондовый рынок может стать "центром ценообразования в регионе" и дать до 2% дополнительного прироста ВВП в год. н обещает едва ли не аналог Чикагской и Лондонской бирж в Украине. Впрочем, экономисты оценивают эту идею весьма скептически, отмечая, что в нашей стране нет необходимых вставляющих для развития биржевой торговли.

"Это полный абсурд. У нас нет благоприятного режима для иностранных инвесторов. Олигархи и ФПГ монополизировали ключевые отрасли и никого туда не пускают. Корпоративные права им нужны для контроля за предприятиями, никто не собирается котировать акции. Чтобы изменить ситуацию, нужно сначала демонополизировать рынки или хотя бы снизить уровень олигархических монополий. Вторая причина, сдерживающая развитие фондового рынка - доминирование на рынках капитала государства. У нас 98% торговли на фондовом рынке сосредоточено в сегменте ОВГЗ и бумаг Нацбанка, по которым дается высокая доходность. В такий ситуации корпоративные облигации не пользуются спросом. Потому в ближайшие пять лет пленный фондовый рынок у нас вряд ли возможен", — пояснил экономист Алексей Кущ.