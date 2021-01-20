В среду, 20 января, Апелляционный суд Киева, на котором рассматривали изменение меры пресечения для скандального застройщика, бывшего владельца "Укрбуда" Максима Микитася, вынес решение оставить его под арестом.

Соответствующее видео публикует Телеграм-канал "Политика страны".

Своим решением суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Микитася на решение Шевченковского районного суда Киева об избрании Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей.



Напомним, 31 декабря Шевченковский райсуд Киева принял решение о заключении Микитася под стражу на два месяца без альтернативы внесения залога.

Также мы писали, что дело, по которому подозревают застройщика, касается похищения и вымогательства денег у киевского юриста компании, которая в прошлом оказывала юридические услуги Микитасю. Инцидент произошел 8 декабря, "Страна" подробно о нем рассказывала.