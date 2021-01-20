В четверг, 21 января, в Украине после крепких морозов до -24 градусов начнется потепление и в большинстве областей температура воздуха поднимется выше нуля в дневное время.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке.

В частности, холодная погода еще будет наблюдаться на Востоке Украины и в областях, которые расположены рядом. Ночью в Сумской, Полтавской, Днепропетровской области и даже Запорожье синоптик прогнозирует -15...-24 градуса, в дневное время до -10.

В свою очередь, в западных регионах Наталья Диденко прогнозирует до 7 градусов тепла днем. В остальных областях температура будет меняться постепенно, от умеренных морозов ночью до оттепели днем.

В Украине существенных осадков в ближайшее время наблюдаться не будет, однако новая воздушная масса принесет порывы ветра.

В Киеве все еще будут морозы в ночное время, температура воздуха опустится до -10 градусов. Днем синоптик прогнозирует оттепель.

"Сегодня, 20 января - инаугурация нового президента США и я посмотрела на погоду в Вашингтоне. У атмосферы тоже есть чувство юмора: 21 января, как раз в первый рабочий день нового главы страны, ожидается теплый скачок, самый теплый день, до +11 градусов. А потом похолодает, ночью небольшой мороз, днем около +3...+4 градусов, тепло", - написала Диденко.





Ранее "Страна" сообщала, какая погода ждет Украину после Крещения. В центральных, северных и восточных областях ночью ударят морозы от -16 до -24 градусов Цельсия.

Также напомним, что спасатели предупредили водителей о гололеде на украинских дорогах. В западных областях возможен небольшой снег.