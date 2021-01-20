В среду, 20 января, стало известно о смерти культового украинского дизайнера Сергея Ермакова. Он создавал образы для многих звезд эстрады и знаменитостей: Светланы Лободы, Даши Астафьевой, Надежды Мейхер, Маши Ефросининой и еще десятков известных женщин.

Об этом сообщила художница Анжелика Рудницкая в Facebook.

"Ушел из жизни Сергей Ермаков. Украинский дизайнер, который почти потерял зрение, но не терял желания творить красоту, работать, общаться, жить. Каждое его платье всегда было событием. Сергей щедро делился талантом. Тонкий. Чувствительный. И в то же время несокрушимый. Украина потеряла еще один талант, который так и не смогла по достоинству оценить. Обидно и грустно до слез. Светлая память Сергею... Упокойся с Богом...",- написала Рудницкая.

На момент смерти дизайнеру было 48 лет. Он с детства страдал сахарным диабетом, последние годы передвигался на инвалидной коляске. Из-за болезни Ермаков практически полностью потерял зрение, но все равно продолжал работать. Точная причина смерти на данный момент неизвестна.

Напомним, в конце 2020 года умер легендарный французский дизайнер Пьер Карден. Ему было 98 лет.

Также сообщалось, что от осложнений коронавируса умер основатель бренда Kenzo японский модельер Токада.