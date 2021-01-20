Во вторник, 19 января, в Киеве правоохранители задержали военнослужащую Викторию "Фортуну" Котеленец. Ее подозревают в том, что она конвоировала украинских военнослужащих во время "парада победы" в 2014 году в Донецке, поскольку внешне она похожа на женщину, запечатленную на фото с этого мероприятия.

Об этом в Facebook сообщила экс-журналистка и военнослужащая Елена Белозерская.

По данным Белозерской, Котеленец задержали в Министерстве ветеранов, когда она приехала туда для получения удостоверения участника боевых действий. Женщину подозревают в том, что именно она конвоировала пленных украинских военнослужащих на "параде" 9 мая 2014 года в Донецке.

"История эта очень старая, впервые эти обвинения в адрес Вики появились осенью 2015 года. Напомню, мы знаем Вику с ранней весны 2015-го, когда она пришла в наше подразделение, после того, как сбежала из оккупированного Донецка. Женщина на фото с пленными имеет длинные светлые волосы и действительно внешне похожа на нынешнюю Викторию, но Вика показала тогда много своих фото за лето 2014 - она там выглядит совсем по-другому, имеет темную короткую прическу. За месяц, или сколько там до "парада", такие волосы не отрастут", - написала Белозерская.

По словам Белозерской, Викторию уже допрашивали по поводу упомянутого фото, но убеждались, что на нем запечатлена не она. Также Белозерская заявила, что в пользу девушки говорит тот факт, что ее муж является ветераном АТО, а мать - волонтером. Кроме того, девушка является матерью двоих детей. По данным Белозеровой, Викторию после задержания поместили в Лукьяновское СИЗО.

Виктория Котеленец в 2016 году в Широкино. Фото: Facebook/ Елена Белозерская

Девушка на "параде" в Донецке в 2014 году, о схожести Котеленец с ней идет речь

Также Елена Белозерова утверждает, что девушка, запечатленная на фото из Донецка - это Ольга Сухова. По ее словам, это подтверждается программой распознавания лиц.

Фото Ольги Суховой, которая могла быть запечатлена на "параде" в Донецке. Фото: Facebook/ Елена Белозерская

Ранее, еще в 2014 году, волонтер Алексей Бида на своей странице в социальных сетях написал о том, что среди конвоиров военнопленных в "ДНР" можно было заметить так называемую "министра культуры ЛНР" Ирину Филатову "с ружьем наперевес, одетую в униформу". Информация о ней есть на сайте "Миротворец".

Ирина Филатова, которая могла быть запечатлена на "параде" в Донецке. Скриншот сайта "Миротворец"

Напомним, "Страна" ранее писала о том, за что судят бойцов ВСУ на Донбассе.

Также мы разбирались, отправят ли за решетку по делу о сбитом Ил-76 генерала, который руководил штабом АТО.