Сегодня, 20 января, в Киеве прошло заседание Кабинета министров Украины, на котором одними из главных снова были вопросы снижения тарифов на газ для населения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина сообщил, что компании-поставщики газа этой весной или летом представят свои газовые планы с уже зафиксированной ценой на год.

"Соответственно, поручил Минэнерго, Минэкономики, Минсоцполитики вместе с НКРЭКУ и АМКУ до конца месяца подготовить долгосрочные инструменты для сбалансирования рынка природного газа", - заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, что Кабмин сегодня также принял постановление, которым повышается уровень должностных окладов работникам бюджетной сферы, в том числе и учителям, на 20%.

Так же мы рассказывали, что было опубликовано постановление Кабмина о новой предельной цене на газ для населения.