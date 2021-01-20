Кабмин согласовал назначение 29-летнего шоумена Александра Скичко на должность председателя Черкасской обласной государственной администрации. Такое решение принято на заседании правительства в среду, 20 января.

Напомним, нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа" сам подал свою кандидатуру на пост председателя Черкасской областной государственной администрации.

Известно, что до своей политической карьеры Скичко стал финалистом шоу "Україна має талант" и некоторое время вел передачу "Подъем". Пиком его карьеры в шоубизнесе стала стала отведенная ему роль ведущего международного песенного конкурса "Евровидения-2017", который проходил в Киеве.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил с должности губернатора Черкасской области Сергея Сергийчука, который успел проработать на посту всего четыре месяца. Увольнение произошло после подачи заявления по собственному желанию.

Также "Страна" писала о том, что в политической тусовке Александр Скичко знаменит благодаря своему тестю - известному бизнесмену Леониду Юрушеву, который прошел большой путь от советского цеховика к совладельцу гостиницы "Интерконтиненталь" в Киеве.