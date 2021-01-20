В Украине появятся новые следственные изоляторы, так называемые "модельные тюрьмы", находясь в которых заключенные смогут ходить на работу, зарабатывать деньги и готовить себе еду. Первые из таких учреждений планируют построить в Киеве и Львове в 2022 году.

Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська в программе "Дом", видео обнародовано в Youtube.

По словам министра, первые следственные изоляторы такого формата станут так называемой тестовой платформой. Он добавил, вероятнее всего, в следующем году в Украине запустят такие тюрьмы. Там будут тестироваться все инновации, которые уже придумали за рубежом. В частности, основной акцент планируется сделать на нормализацию жизни человека.

"Сейчас в тюрьме заключенный, наоборот, отвыкает от нормальной жизни, за него готовят еду, ему подают, его дисциплинируют, он сидит или в камере, или на час выходит на улицу "походить" по дворику - это не адаптация человека к нормальной жизни, это, наоборот, его деградация", - сказал Малюська.

Министр добавил, что в таких тюрьмах заключенные смогут ходить на работу, зарабатывать деньги, покупать на эти деньги продукты, из которых смогут приготовить себе ужин. По словам Малюськи, такие нововведения позволят научить, тех кто находится в тюрьмах, зарабатывать деньги, просчитывать свой бюджет и позволит адаптировать к нормальной жизни в обществе после отбывания наказания.

Вместе с тем в "модельных тюрьмах" изменят и систему охраны по периметру. Кроме того, по словам Малюськи будет внедрена динамическая охрана - сотрудники будут следить за безопасностью изнутри.

Напомним, ранее Малюська рассказал о достижениях за 2020-й год. В числе достигнутого он назвал появление платных камер в СИЗО, что помогло убрать коррупцию за распределение лучших камер и принесло в бюджет деньги на ремонт помещений следственных изоляторов.

Также мы сообщали, что министр юстиции придумал новый вид наказания для преступников.