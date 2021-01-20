"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил о готовности самопровозглашенной "республики" к проведению повторного референдума о самоопределении. "Власти ДНР" готовы содействовать присутствию международных наблюдателей на референдуме.

Об этом сообщает "РИА Новости", цитируя слова Пушилина.

"Тот факт, что мы говорим о готовности республики вновь задействовать механизм прямой демократии, был по сути нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году", - заявил Пушилин.

Также сообщается, что "глава МИД ДНР" Наталья Никонорова обратилась к членам Совбеза ООН с предложением провести международно признанный референдум, чтобы узнать желания народа Донбасса. Пушилин отметил, что власти "ДНР" готовы содействовать любым международным наблюдателям на таком референдуме.

Напомним, 11 мая 2014 года прошел так называемый "референдум" о самоопределении "Донецкой Народной Республики" - всеобщее голосование, после которого "власти ДНР" объявили о суверенитете и желании присоединиться к России.

Ранее мы писали, что 2 декабря 2020 года состоялась встреча на базе Совбеза ООН с представителями "ДНР" и "ЛНР".

В чем суть этого мероприятия и какое оно имеет значение подробно анализировала "Страна". Речь на заседании шла в том числе и о саммите "Нормандской четверки", который прошел 9 декабря 2019 года с участием президента Украины Владимира Зеленского.