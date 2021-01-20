20 января суд Одессы вынес приговор 22-летнему Николаю Тарасову, который обвинялся в убийстве и попытке изнасилования 11-летней Даши Лукьяненко.

После резонансного происшествия говорили о том, что Тарасову вынесут наивысшую меру наказания - пожизненное заключение, однако в итоге суд приговорил его к 15 годам тюрьмы.

Это вызвало возмущение ее семьи, которая намерена обжаловать решение.

Напоминаем детали убийства в Ивановке, а также, как прошел суд.

Жуткое убийство в Ивановке

13 июня 2019 года в поселке Ивановка Одесской области пропала 11-летняя Дарья Лукьянова. В последний раз девочку видели на рынке, где работает ее мама. Потом он пошла на танцевальный кружок, но до него так и не дошла.

Пропавшая Даша Лукьяненко

Целую неделю ее искали полиция, односельчане и волонтеры. Округу прочесывали кинологи с собаками, водолазы исследовали дно Хаджибейского лимана.l

В итоге тело почти случайно обнаружили в выгребной яме в доме семьи Тарасовых. По всем раскладам, девочка исчезла возле их дома, но два обыска были безрезультатны. В третий раз девушка из следственно-оперативной группы обратила внимание на очень тяжелый запах из туалета. До этого особого желания рыться в выгребной яме полицейские не проявляли.

Под подозрение попал 22-летний Николай Тарасов, который жил вместе с родителями. В день убийства они на целый день уехали в Одессу и он остался в доме один. Родные попросили его разгрузить товар на базаре. Там он и выследил Дашу.

Николай Тарасов вскоре после задержания

На суде по мере пресечения Николай Тарасов признался в убийстве. По его показаниям, он позвал девочку во двор и попытался изнасиловать. А когда она начала кричать, перепугался, начал душить и потом нанес ей несколько ударов ножом. Затем раздел ее, надел на голову пакет, замотал руки скотчем и выбросил в выгребную яму. А после сжег вещи девочки, облив их бензином.

Уничтожить улики самостоятельно и без ведома родни было, мягко говоря, весьма затруднительно, но Тарасов заявил, что сам уничтожал следы преступления, и члены семьи ему не помогали.

Знакомые Николая Тарасова описывали его, как непримечательного и замкнутого человека. Из дома выходил редко, постоянно не работал, месяцами просиживал в соцсетях, жил без прописки, на военном учете не стоял.

Николаю Тарасову предъявили подозрение сразу по четырем статьям: похищение, покушение на изнасилование, умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием, надругательство над телом.

По данным следствия, мужчина готовил изнасилование два месяца. При этом речь шла не конкретно о Даше, а о любом ребенке.

Прокурор Одесской области заявлял, что для Тарасова будут требовать наивысшей меры наказания - пожизненного заключения.

Расследование и суд

Спустя время Николай Тарасов изменил свои показания и заявил, что его заставили взять на себя вину.

"Они (правоохранители - Ред.) меня били. Меня заставили взять на себя вину. У меня дома множество раз проводили обыск и ничего не нашли. По их мнению, я перепрятал тело, но я этого не делал", - заявил Тарасов.

В 2020 году судебные заседания перевели в закрытый режим. Кроме того, суд затянулся из-за карантина и того, что адвокаты обвиняемого не всегда могли добраться на заседания.

20 января, в Раздельнянском районном суде Одесской области, во время финального заседания по делу произошло ЧП. Николай Тарасов попытался покончить жизнь самоубийством. Закричав: "Сегодня я поставлю точку", он резанул себя лезвием по шее.

После этого Тарасова увезли в больницу для оказания медицинской помощи, а затем заседание возобновилось.

Убийца на суде настаивал, что убил Дашу из мести к своему отцу. Их семьи торговали на одном рынке и хорошо друг друга знали. И якобы отец Тарасова постоянно пенял ему за лень и нежелание помогать. И ставил в пример Дашу Лукьяненко, которая постоянно помогала своей семье.

В итоге одесский суд приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы. Виновным в изнасиловании его не признали - поскольку не удалось доказать сексуальных действий. Суд посчитал доказательства недостаточными.

"Суд дал такое мягкое наказание, рассчитывая, что Тарасов ресоциализируется и исправится после 15 лет колонии", - объяснил этот момент прокурор.

Также суд присудил 800 тысяч грн морального ущерба в пользу отца убитой девочки.

Родные Даши намерены обжаловать решение суда и настаивать на пожизненном заключении для обвиняемого. По словам их адвоката Рубена Степаняна, суд не учел надругательство над телом убитого ребенка, которое убийца спрятал в выгребной яме.

"Судили настоящего педофила, который не совершил изнасилования лишь потому, что у него не наступила эрекция. Надругательство над трупом суд не поставил в вину Тарасову. То есть он получил срок лишь за похищение несовершеннолетней и убийство", - сказал Степанян.

Если вторая инстанция не отменит приговор, то срок наказания будет исчисляться с момента задержания Николая Тарасова, то есть с 20 июня 2019 года.