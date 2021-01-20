В Украине, где с января по ноябрь 2020 года численность населения сократилась на 272 490 человек, основными причинами смерти стали ишемическая болезнь сердца, злокачественные новообразования и цереброваскулярные болезни. Из-за Covid-19 за первые 11 месяцев прошлого года умерли 14 534 жителей страны.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственной службой статистики Украины.

Всего с начала 2020 года в Украине умерли 549 172 человек. Это на 15 408 смертей (или 2,8%) больше, чем за январь-ноябрь 2019 года, когда умерли 533 764 человек.

Самыми распространенными причинами смерти в январе-ноябре 2020 стали:

Ишемическая болезнь сердца - 254 664

Злокачественные новообразования - 70 675

Церебровоскулярные болезни - 70 126

От Covid-19 в этот период умерли 14 534 украинца (в 13 879 случаях вирус был идентифицирован, еще в 655 - нет). При этом грипп и пневмония стали причинами смерти 9 062 человек.

От сахарного диабета за 11 месяцев 2020 года умер 1 921 украинец, от туберкулеза - 2 649 человек, ВИЧ стал причиной смерти 2 664 жителей страны.

Среди распространенных внешних причин смерти:

Самоповреждения - 5 635

ДТП - 3 569

Отравление и действие алкоголя - 1 862

Утопление - 1 400

Нападения - 1 213

Реже всего украинцы умирали из-за болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (391 смерть за 11 месяцев), болезней крови и кровеносных органов (175), беременности и родов (43).

Общее число смертей за указанный период - 549 172. То есть коронавирус стал причиной смерти 2,65% умерших за 11 месяцев 2020 года украинцев. В то же время от гриппа и пневмонии умерли 1,65% от общего количества, а от ишемической болезни сердца - 46,37%.

Отметим, что по данным Госстата, смертность населения во время пандемии коронавируса Covid-19 к концу года на 15 408 смертей (или 2,8%) превысила уровень 2019-го.

Напомним, за 10 месяцев 2020 года Украина потеряла почти четверть миллиона населения, а смертность в два раза превышала рождаемость.

Также мы писали, что Украина вошла в десятку стран по числу смертей от коронавируса за сутки в Европе.