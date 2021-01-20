29-летний народный депутат из фракции "Слуга народа", телеведущий и актер Александр Скичко подал свою кандидатуру на пост председателя Черкасской областной государственной администрации. Сегодня ее рассмотрит Кабинет министров.

Об этом в среду, 20 января, сообщил его коллега по фракции Александр Качура в своем телеграм-канале.

"Александр Скичко написал заявление о назначении его губернатором Черкасской области. В 13:00 рассмотрение Кабмином. Желаю удачи коллеге!" - написал депутат.

Это кадровое решение прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Новым губернатором Черкасской области будет назначен нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа" Александр Скичко.

В политической тусовке он прежде всего знаменит благодаря своему тестю – известному бизнесмену Леониду Юрушеву, который прошел большой путь от советского цеховика к совладельцу гостиницы "Интерконтиненталь" в Киеве (и не только).

Зятю такого большого человека не пристало быть простым нардепом, а потому его уже давно хотели пристроить на какую-то большую должность. В прошлом году ходили слухи, что его хотели поставить на должность министра инфраструктуры вместо Криклия, но последний в кресле удержался.

И теперь нашли место в Черкасской области.

Этому назначению предшествовала, как рассказали источники "Страны", конфликтная история.

Прежний губернатор Сергей Сергейчук (бывший СБУшник) вошел в клинч с владельцем Черкасской ТЭЦ бизнесменом Шкрибляком по поводу его намерений повысить тарифы на производство тепла. Шкрибляку это не понравилось.

И он через экс-замглавы МВД Евдокимова (давнего знакомого Зеленского, который занимается у Шкрибляка вопросами безопасности) пролоббировал отставку Сергейчука. От последнего потребовал написать заявление об уходе заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

И 29 декабря президент подписал указ о его отставке (всего через 4 месяца после его назначения).

А тариф на производство тепла для Черкасской ТЭЦ НКРЭ повысила на 24,1%", - говорится в сообщении.

Если нардепа Скичко утвердят на должность губернатора, ЦИК назначит перевыборы по мажоритарному округу 197 в Черкасской области (в который входят города Золотоноша и Канев). Именно от него депутат избирался в Раду в 2019 году. До этого Скичко стал финалистом шоу "Україна має талант" и некоторое время вел передачу "Подъем". Однако пиком его карьеры стала роль ведущего, которую ему предложили организаторы "Евровидения-2017" в Киеве.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил с должности губернатора Черкасской области Сергея Сергийчука, который успел проработать на посту всего четыре месяца. Увольнение произошло после подачи заявления по собственному желанию.