В Кремле прокомментировали расследование фонда Навального о "дворце Путина" в Геленджике. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, жто "чистая чушь и компиляция".

Слова Пескова приводит Telegram-канал "Пул N3".

"Голословные утверждения, чистая чушь и компиляция. Мы говорили, что нам давно известно о готовившихся информационных атаках на президента. В данном случае президенту вменяется то, чего не существует. Вся его собственность декларируется им в ежегодных декларациях.

Эта тема была вброшена года 3-4 тому назад и переливается из пустого в порожнее, не обременяя себя хоть какими-то попытками что-то доказать", - заявил Песков.

Также он обвинил авторов расследования в желании заработать на ролике и призвал не перечислять ФБК деньги.

"Что еще нужно сказать. В конце этого материала указаны номера счетов с просьбой перечислять туда деньги. Это и есть главная задача подобных псевдорасследований, главный лохотрон. И мы предупреждаем всех граждан - подумайте десять раз, прежде чем перечислять деньги таким жуликам", - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, 19 января фонд Навального выпустил фильм о "тайном дворце Путина". В ролике Алексей Навальный рассказывает о путинском дворце, который, по данным ФБК, находится в Геленджике и обошелся в 100 миллиардов рублей. Кроме того, в расследовании идет речь о женщинах президента РФ.

Также мы писали о том, что предполагаемая "дочь Путина" станцевала в Instagram после выхода фильма Навального о "дворце Путина".