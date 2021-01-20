По данным социологической группы "Рейтинг" украинцы стали меньше волноваться из-за того, что они или их близкие заболеют Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного 14 по 16 января 2021 года.

Социологи пришли к выводу, что боятся заболеть Covid-19 всего 39% (в ноябре прошлого года - 57%). При этом за близких и родных респонденты переживают больше - 78% (в ноябре - 87%).

"Более выражают беспокойство по поводу возможного заболевания старшие опрошенные и женщины", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно данным "Рейтинга", больше половины украинцев (52%) не готовы сделать прививку от Сovid-19, даже если она будет бесплатной.

Ранее мы писали, что по результатам опроса, большинство жителей Украины поддерживают решение правительства относительно введения жесткого карантина с 8 по 24 января.