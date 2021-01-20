Избранный президент США Джо Байден в первый же день президентства собирается подписать ряд указов, которые будут касаться ВОЗ, иммиграционной политики и климата. В частности будет остановлено строительство стены с Мексикой.

Об этом сообщает Bloomberg.

Некоторые указы должны отменить односторонние меры, которые ввел Дональд Трамп, другие предназначены для решения проблем здравоохранения и экономического кризиса, вызванного пандемией. Помощники избранного президента говорят, что Байден подпишет больше исполнительных документов первого дня, чем любой из его предшественников.

Одним из первых Байден собирается подписать указ, который остановит выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он собирается отправить ведущего государственного эксперта по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, чтобы он представлял США в четверг на заседании Исполнительного комитета ВОЗ. В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно утверждали, что ВОЗ причастна к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса . В связи с этим в середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ

Кроме того, часть указов будет касаться изменения политики США в отношении Мексики. Ожидается, что Байден прекратит финансирование строительства стены на границе с Мексикой и рассмотрит вопрос о том, куда лучше перенаправить деньги, которые шли на эту стройку.

Также будут подписаны документы, речь в которых идет об усилении защиты от дискриминации на рабочем месте (по признаку гендерной идентичности и сексуальной ориентации), повторном присоединении к Парижскому соглашению и борьбе с изменениями климата, моратории на выселение и другие.

Напомним, на инаугурацию Байдена в Вашингтоне прибыли подразделения радиационной и биологической защиты.

Также сообщалось, что до того, как Байден займет свой пост, ядерные чемоданчики будут у них обоих президентов - уходящего и избранного.