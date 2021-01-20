Россия за 7 лет сократила вложения в госооблигации США на 145 миллиардов
В ноябре 2020 Россия в ноябре вновь сократила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США. За последние семь лет они уменьшились на 145 миллиардов долларов.
Об этом свидетельствуют данные Минфина США, пишет "Финмаркет".
Так, в ноябре Россия сократила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США на $1,187 млрд по сравнению с предыдущим месяцем.
Динамика вложений России в US Treasuries:
- Ноябрь 2020 - $4,968 млрд
- Октябрь 2020 - $6,155 млрд
- Май 2018 - $14,9 млрд
- Апрель 2018 - $48,7 млрд
- Январь 2018 - $96,1 млрд
- Январь 2013 - $150 млрд
Напомним, нефть растет в цене на фоне ослабления доллара и ожиданиях новых стимулов США.
Также мы писали о том, что в 2018 году инвесторы сократили вложения в госдолг США до минимума за 15 лет.
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