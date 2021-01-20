В ноябре 2020 Россия в ноябре вновь сократила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США. За последние семь лет они уменьшились на 145 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствуют данные Минфина США, пишет "Финмаркет".

Так, в ноябре Россия сократила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США на $1,187 млрд по сравнению с предыдущим месяцем.

Динамика вложений России в US Treasuries:

Ноябрь 2020 - $4,968 млрд

Октябрь 2020 - $6,155 млрд

Май 2018 - $14,9 млрд

Апрель 2018 - $48,7 млрд

Январь 2018 - $96,1 млрд

Январь 2013 - $150 млрд

Напомним, нефть растет в цене на фоне ослабления доллара и ожиданиях новых стимулов США.

Также мы писали о том, что в 2018 году инвесторы сократили вложения в госдолг США до минимума за 15 лет.