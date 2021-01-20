Чуть больше половины жителей Украины (51%) поддерживают решение правительства относительно действующего с 8 января локдауна в нашей стране. Спустя месяц мнение украинцев изменилось. В середине декабря 2020 года, до введения локдауна, 56% жителей нашей страны поддерживали данные ограничения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 14-16 января 2021 года.

Социологи опросили 1 600 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех областях страны, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

Оказалось, что 51% поддерживает решение Кабмина об ужесточении карантина, 46% придерживаются противоположной точки зрения, еще 2% затруднились ответить.

При этом 40% опрошенных указали, что локдаун будет способствовать снижению распространения коронавируса, 55% предполагают, что не будет. Еще 5% респондентов затруднились ответить.

Напомним, введенный в Украине с 8 января локдаун будет действовать до 24-го числа. Продление данных ограничений не планируется в нашей стране.

Также мы рассказывали, что по данным опроса этой же социологической группы от 19 ноября, 61% украинцев не считало необходимым введение тотального карантина в связи с распространением коронавируса.