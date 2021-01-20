Экс-нардеп и застройщик Максим Микитась, по избранию меры пресечения для которого сейчас идет суд, утверждает, что его выпустили из СИЗО в прошлом году, потому что он возместил ущерб.

Об этом обвиняемый в завладении имуществом Нацгвардии, которого сейчас арестовали еще и за похищение юриста, рассказал в интервью "Украинской правде".

"Основанием для освобождения меня из-под стражи под домашний арест было то, что я уплатил государству средства в размере 50 миллионов грн. За действия группы других людей. В условиях недоказанности ущерба государству и тому подобное. Только чтобы вернуться к домой", – утверждает Микитась.

В то же время, стоит отметить, что причиной, по которой его поместили под стражу, был не нанесенный ущерб, а то, что Микитась нарушил условия пребывания под домашним арестом: общался со свидетелями, что было запрещено, а позже планировал их убить, о чем свидетельствуют данные прослушки его телефонных разговоров. Эти риски, озвученные прокурором, суд воспринял серьезно и арестовал Микитася. Позже обоснованность ареста была подтверждена в апелляционной инстанции.

Однако сразу после дачи показаний против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и формальной оплаты части ущерба Микитась в ходе закрытого заседания ВАКС был освобожден и помещен под домашний арест. То есть в его обязанностях осталось только ночевать по домашнему адресу – в своем особняке на улице Приозерной на Осокорках.

В едином государственном реестре судебных решений это решение отсутствует. Также не велась онлайн-трансляция заседания, как это обычно бывает.

Ранее сообщилось, что Микитась пошел на сделку со следствием, частично признал свою вину и согласился компенсировать убытки государству.



Позже в своем интервью Сытник отметил, что "его соглашение со следствием не значит, что он вмиг стал кристально чистым. Я напомню, что он прежде всего - подозреваемый по целому ряду преступлений. А не свидетель и тем более - не изобличитель".

Но после того, как Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека, в НАБУ Микитася начали называть обличителем. Хотя и адвокат Микитася Артур Габриелян, и сам он заключение какой-либо сделки с НАБУ и САП отрицают. Возникает вопрос – если Микитась изобличитель, то получит ли он вознаграждение за изобличение своих же собственных коррупционных действий?

Решение ВАКС об изменении меры пресечения до сих пор не обнародовано, что выглядит подозрительно. Из практики следует, что САП должна была обратится в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Микитасю, поскольку их "клиент" нарушил условия пребывания под домашним арестом, а именно – заказал похищение человека.



Сейчас и.о. главы САП является Максим Грищук, подписавший "пидозру" Татарову. Именно Грищук год назад содействовал попытке Микитася, уже находящемуся под следствием, выехать в Лондон, подписав некое разрешение. Тогда экс-нардепа прямо в самолете перед вылетом задержали пограничники.

Ранее мы писали о том, что по решению суда первой инстанции 31 декабря застройщик Микитась арестован без залога на два месяца.