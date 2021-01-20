Власти Италии подадут в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech.

Об этом информирует канал Rai News 24 со ссылкой на министра по региональным вопросам Франческо Боччу.

По данным журналистов, Pfizer в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы согласованных поставок, что грозит негативно сказаться на всей кампании по вакцинации, начатой в Италии 27 декабря прошлого года.

Чрезвычайный комиссар по противодействию пандемии в Италии Доменико Аркури заявил, что американская компания уже сократила поставки на 29% на этой неделе, и дальнейшие небольшие сокращения ожидаются на следующей.

Вакцина производства Pfizer/BioNTech не единственная, которой прививают в Италии - в эту страну также налажены поставки препарата от американской компании Moderna. 25 января ожидается более крупная поставка этой вакцины. Отметим, что в стране пришел срок второй дозы для первых привитых из числа медперсонала и пациентов домов престарелых.

Всего Италия с населением 60 млн человек заказала более 200 млн доз вакцины от шести производителей. Один из них - шведско-британская компания AstraZeneca.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о нехватке вакцин от коронавируса. По ее словам, Германия будет испытывать дефицит до середины 2021 года.

Также мы писали, что исполнительный орган Европейского Союза намерен призвать государства-члены поставить цель привить не менее 70% населения к лету этого года.