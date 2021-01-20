В Киеве начался апелляционный суд, на котором рассматривают изменение меры пресечения для скандального застройщика, бывшего владельца "Укрбуда" Максима Микитася. Его защита оспаривает решение районного суда о взятии Микитася под стражу по подозрению в организации похищения человека. Заседание должно было состояться еще на прошлой неделе, но на него не явились прокуроры, поэтому суд перенесли на 20 января.

Сегодня в суд явились все стороны и заседание началось, правда с опозданием. В начале суд удовлетворил ходатайство защиты Микитася о том, чтобы ему разрешили сидеть возле адвокатов, а не в клетке.

Напомним, 31 декабря Шевченковский райсуд Киева принял решение о заключении Микитася под стражу на два месяца без альтернативы внесения залога.

Дело, по которому подозревают застройщика, касается похищения и вымогательства денег у киевского юриста компании, которая в прошлом оказывала юридические услуги Микитасю. Инцидент произошел 8 декабря, "Страна" подробно о нем рассказывала.

Также мы сообщали, что защита Микитася заявила, что его голос подделали при помощи компьютерных фокусов.