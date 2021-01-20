В среду, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые погибли в этот день в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Церемония состоялась у Министерства обороны Украины. Были объявлены фамилии 51 защитника Украины, погибших в этот день в 2015-2020 годах. В частности, почтили память 48 военнослужащих, павших при обороне Донецкого аэропорта. После озвучивания каждой фамилии воины роты почетного караула били в колокол и салютовали из стрелкового оружия. Владимир Зеленский возложил цветы к Памятному колоколу", - рассказали в пресс-службе.

Также Зеленский пообщался с родственниками погибших военнослужащих.

"Должны сделать все, чтобы количество имен, которые звучат возле Памятного колокола, не увеличивалась, а в Украине наконец воцарился мир", - заявил президент.

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Украины Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Напомним, Зеленский встретился в Киеве с главой ОБСЕ и рассказал ей о ситуации на Донбассе.

Также мы писали о том, что в соцсетях сравнили посты Зеленского и Порошенко о Донецком аэропорте.