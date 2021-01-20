Больше половины украинцев (52%) не готовы сделать прививку от Сovid-19, даже если она будет бесплатной. Число жителей нашей страны, которые не хотят вакцинироваться, за последние полтора месяца увеличилось на 12% (в декабре 2020 года не хотели делать такую прививку 40% украинцев).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Социологи 14-16 января 2021 года опросили 1 600 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех областях страны, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

Вакцинироваться даже бесплатно не готовы 52% респондентов, 43% пошли бы сделать прививку при таком условии, а 4% затруднились с ответом.

В то же время, если вакцину можно будет купить в аптеках, привились бы ею 39%, а 56% не вакцинировались бы в таком случае. 6% опрошенных затруднились с ответом.

По данным социологов, ноябре 2020 года бесплатную прививку поддерживали 55% респондентов.

Напомним, летом в 2020 году по данным результатов опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, больше 40% украинцев не хотели делать прививку от коронавируса.

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