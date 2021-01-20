Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе.

Об этом представитель фонда рассказал агентству РИА Новости в среду, 20 декабря.



"РФПИ подал заявление о регистрации вакцины и ожидает, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) начнется в феврале", - заявил собеседник.

Также фонд подтвердил, что перед экспертизой эксперты из Европейского агентства лекарственных средств (EMA) провели научную консультацию (scientific review) для разработчиков вакцины "Спутник V". Во встрече приняли участие более 20 международных экспертов и ученых.

Рекомендации по результатам обсуждения будут направлены разработчикам вакцины "Спутник V" в течение семи-десяти дней. Решение Европейского агентства лекарственных средств о предоставлении "Спутнику V" регистрации будет принято по результатам серии экспертных проверок.

Напомним, ранее в правительстве Германии допустили возможность производства "Спутника V' на территории Евросоюза.

Недавно мы приводили мнение старшего аналитика Bloomberg по фармацевтике Сэма Фазели, который назвал российский препарат надежной вакциной.