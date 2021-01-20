С приходом демократа Джо Байдена на пост президента США разногласия между Вашингтоном и Европейским Союзом не исчезнут "по мановению волшебной палочки".

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая в среду, 20 января, в Европарламенте, передает ТАСС.

"У нас есть разногласия, и они не исчезнут по мановению волшебной палочки, - сказал он. - В первый день мандата я обращаюсь к новому президенту (США - Ред.): давайте строить новые отношения ради более сильной Америки, более сильного Евросоюза и лучшего мира", - сказал еврочиновник.

Он также назвал приоритетные сферы, в которых США и ЕС должны совместно работать после прихода Байдена.

"Это борьба с климатическими изменениями, борьба с распространением коронавируса, цифровая трансформация, безопасность", - заявил Шарль Мишель

В то же время он добавил, что "Америка изменилась".

"Америка, как видно, изменилась, и мир изменился. И Евросоюзу, возможно, необходимо измениться. ЕС не должен ни у кого просить разрешения принимать собственные решения", - сказал глава Евросовета.

Напомним, сегодня состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена, который победил действующего главу государства Дональда Трампа на последних выборах.

Ранее мы писали, что Байден для своего первого визита на посту президента выбрал не страны ЕС, а государство, недавно вышедшее из него - Великобританию.