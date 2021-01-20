Американская певица Леди Гага, которая споет гимн США на инаугурации Байдена, выбрала для церемонии необычный образ, который напомнил многим украинцам стиль главы ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Фото своего лука Леди Гага опубликовала в Instagram.

"Я молюсь, чтобы завтра (20 января - Ред.) был мирный день ​​для всех американцев. День любви, а не ненависти. День принятия, а не страха", - написала певица в подписи к снимку.

На фото она позирует на фоне интерьеров Капитолия. На ней - белый жакет и белая маска. Однако внимание украинских пользователей соцсети привлекла прическа поп-дивы. Волосы она уложила в массивную косу вокруг головы - похожую косу носила Юлия Тимошенко во времена своего премьерства.

Кроме того, с Тимошенко ассоциируется и выбранный Леди Гагой цвет одежды: лидер "Батькивщины" также часто облачалась в белое и даже сделала его партийным цветом.

Напомним, "Страна" уже публиковала расписание инаугурации Джо Байдена, которая состоится в среду, 20 января.

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