Сегодня, 20 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде вылетели на Донбасс. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал сам Кулеба.

"Вылетаем с Анн Линде на Донбасс (несмотря на экстремальный холод). Важно, чтобы коллега воочию увидела последствия российской агрессии и усилия Украины по урегулированию конфликта и облегчению жизни гражданского населения (несмотря на, в основном, отсутствие конструктива со стороны РФ)", - сообщил глава МИД Украины.

В частности, Кулеба и Линде планируют посетить на Донбассе заблокированный КПВВ "Золотое".

Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Украину с рабочим визитом прибыла действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде. Во вторник с ней встретился президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы сообщали, что глава МИД РФ Лавров обвинил Париж и Берлин в отсутствии прогресса по Донбассу.