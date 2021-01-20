Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина, подписанная в Instagram Луиза Розова подписалась на аккаунт оппозиционера Алексея Навального и опубликовала видео, которое СМИ связали с расследованием, касающегося "дворца Путина", которое опубликовал днем ранее фонд Навального.

Отметим, что девочку, которая зарегистрирована в соцсетях как "Луиза Розова" (она же Елизавета Кривоногих), считают вероятной внебрачной дочерью Владимира Путина.

В ночь на 20 января Луиза Розова опубликовала сторис (длительностью в 15 секунд) в Instagram, где она танцует с молодым человеком в черных защитных масках. "Когда тебе уделили всего лишь минуту в видео или когда погасил ипотеку хейтера", - написала девушка под видео.

Некоторые российские СМИ предположили, что речь идёт о расследовании Навального о "дворце Путина" в Геленджике, которое было обнародовано 19 января. В частности, такую версию опубликовал "Дождь" в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, 17 января 2021 года Навальный был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина, где проходил лечение с августа 2020 года. Ранее он был объявлен в розыск за нарушение режима условного срока по делу "Ив Роше". 18 января суд арестовал Навального на 30 суток - до 15 февраля.

Во вторник, 19 января, после ареста Алексея Навального, его Фонд по борьбе с коррупцией опубликовал полнометражный фильм-расследование "Дворец Путина. История самой большой взятки". Речь в нем идет о дворце президента РФ Владимира Путина и его родственных связях.

В финальной части фильма Навальный упоминает предполагаемую "Дочь президента" и показывает несколько кадров с ней - в общей сложности это занимает около десяти секунд.