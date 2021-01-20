В ряде регионов Австрии местные политики, общественные деятели и их родственники получили вакцину от коронавируса вне очереди. Сейчас, по плану правительства, прививку могут делать только медикам и пожилым людям.

Об этом сообщает агентство АРА.

Так, в некоторых федеральных землях звучит критика касательно того, что вакцинация от коронавируса проводится в нарушение порядка, установленного властями. В Форарльберге, Тироле, Каринтии, Верхней Австрии, Нижней Австрии и Вене прививку получали не только жители домов престарелых, медицинские работники и люди за 80 лет, а и политики, общественные деятели и их близкие.

Минздрав и органы прокуратуры Австрии уже проверяют сообщение о том, что прививки делали лицам, которые не входили в первый этап вакцинации.

Добровольная вакцинация населения Австрии началась в конце декабря. На первом этапе прививки делают лицам из группы наибольшего риска - людям в возрасте от 80 лет, особенно жителям домов престарелых, а также медикам.

Все австрийцы старше 65 лет смогут вакцинироваться от коронавируса ориентировочно до конца апреля - начала мая. После этого начнется массовая вакцинация всех желающих, онлайн-регистрация для получения прививки уже началась.

Напомним, препараты от коронавируса китайской фирмы Sinovac должны поступить в Украину уже в феврале, и тогда же правительство планирует начать вакцинацию. Тем временем украинцев уже начали вакцинировать подпольно. Сколько стоит такая процедура, читайте в материале "Страны".