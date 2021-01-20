В Украине вслед за объявлением войны Деду Морозу всерьез решили побороться с народными традициями крещенских купаний.

В созданной при Порошенко Православной церкви Украины заявили, что прыгать в прорубь на Крещение - это российская традиция, а не украинская. Эту тему подхватили многие "патриоты". Они даже обрушились с критикой на посольство США, чьи сотрудники ежегодно плавают в ледяной воде.

Разбирались, кто и как пытался поссорить украинцев на религиозной почве в один из самых великих праздников - Крещение.

Первый залп от ПЦУ

В ПЦУ заранее подготовили почву и выпустили анти-купальный материал в Крещенский Сочельник, 18 января. Церковь Епифания заявила, что массовые крещенские купания - это не украинское изобретение, а традиция "наших северных соседей россиян".

Видимо, на этом основании крещенские купания предлагается считать чем-то плохим.

"У нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было. Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня. Нет описания такого действа ни в древних источниках, ни в исследованиях о традициях казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста. Некоторые историки связывают такой обычай с нашими северными соседями, россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани, а также с распространением идей закалки организма, как части здорового образа жизни", - говорится в сообщении.

Представители ПЦУ говорят, что ныряния в прорубь на Крещение - новый обычай, который появился в начале 2000-х годов.

Далее говорится о том, что ныряние в прорубь не помогает преодолеть грехи без покаяния. Впрочем, с этим никто и не спорил (та же УПЦ призывает прежде чем нырять в полынью, сходить на исповедь и причастие).

Конец послания - призыв не окунаться в прорубь на Крещение.

Ныряние в прорубь на самое холодное Крещение

Впрочем, вчера украинцев от купаний останавливали не увещевания ПЦУ, а сильные морозы. Купаний в этом году было меньше именно по этой причине.

Тем не менее, самые активные любители крещенского моржевания от своих традиций не отказались. Несмотря на температуру в -20 к традиции присоединились многие политики: Кличко плескался, Лукашенко окунулся в длинной белой рубахе, Путин впервые за три года нырнул в прорубь и даже Саакашвили признался, что его к вечеру сагитировали погрузиться в иордань.

Воды Днепра по традиции освятил предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий. После чего в разных районах столицы киевляне пошли купаться в проруби.

Не отказались от этой традиции даже представители посольства США, которые каждый год прыгают в прорубь.

"Желаем вам быть благословенными дарами любви, мира и счастья на Крещение и всегда. Сегодня несколько человек из нашего коллектива ныряли в воды Днепра", - поделились своими эмоциями американцы.

Но не успели в посольстве опубликовать пост, как их начали укорять в комментариях, что "это не украинская традиция".

Журналистка Татьяна Высоцкая написала, что зря сотрудники посольства лезли в прорубь, потому что "традиция нырять в проруби более присуща русским, большинство украинцев не соблюдает этого обряда".

"Что это за кацапская пропаганда", - пишет еще один пользователь.

Еще одна пользовательница в комментариях уверяет, что "московские традиции на Крещение" - доля гибридной войны и нивелирование событий на Майдане 7 лет назад.

Хотя при чем тут Крещение к революции - непонятно.

С ней соглашается Дмитрий Адамовский, который пишет, что настоящее Крещение украинцев было во время революции на Майдане. И проходило не водой, а огнем.

Кстати, эта "фишка" - что украинцы "крестились огнем" на Майдане, а не в днепровских водах - стала ноу-хау в этом году для порохоботов. Так, 19 января картинку на эту тему опубликовал экс-министр транспорта Владимир Омелян.

О традиции нырять на Крещение

Традиция нырять в морозы у наших предков сохранилась с языческих времен, как и делать писанки, просто со временем была интегрирована в православие. Массовым обряд этот не был, но, как писал этнограф и историк Василий Скуратовский люди верили, что купание на Иордана принесет здоровье на целый год. А про "смывание грехов" тогда речи не шло.

Еще один украинский историк Агатангел Крымский в своем этнографическом сборнике "Звенигородщина. Родина Шевченко с точки зрения этнографической и диалектологической" рассказывал про то, что делалось в Иорданской воде по верованиям наших предков:

"Ото вже як вибрали люди сьвачену воду, то вони тоді так і скачуть у воду, так прамо як жаби. І тоді вже ни бояться морозу, тоді вони бируться до свеї роботи".

Обратите внимание на время записи - 1905 год, село Колодистое Черкасской области. То есть, по факту, ритуал стародавний.

В книгах действительно нечасто упоминается об этой традиции, но не потому что ее не было, а потому что с появлением православия нырять в прорубь на Крещение стали запрещать. Так, во времена Киевской Руси Стоглавый собор запретил такие купания, называя их языческими. Отцы Собора считали, что крещеным людям незачем нырять в воду, если грехов она все равно не смывает.

То есть эта традиция идет не из двадцатого века, а из древней Руси.

Несмотря на множественные запреты эта традиция закрепилась в народе даже среди православных верующих и сохранилась до наших дней. И после распада СССР - в разгар возрождения христианства - обряд окунаться в открытых водоемах на праздник Богоявления получил массовое распространение.

Церковь по-разному относится к этой народной традиции, но в целом купание на Крещение считается вполне приемлемым для праздника. Ведь для Церкви важно максимально распространять радость торжества даже на людей невоцерковленных и не ограничиваться только стенами храма. К тому же, таких великих праздников на церковном календаре всего 12.

Единственной рекомендацией для православных является искупаться на Крещение до полудня 19 января. Считается, что на ночных купаниях много нецерковных людей и может быть неблагочестивая атмосфера. Но, по большому счету, разницы принципиальной во времени погружения в прорубь нет.