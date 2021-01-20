За минувшие сутки было госпитализировано 2 011 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущий день (тогда в больницы доставили 801 человека).

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook в среду, 20 января.

"За прошлые сутки госпитализировано 2 011 человек", - написал глава Минздрава.

Напомним, по состоянию на утро среды, 20 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 383 человека. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 172 038 человек.

За последние сутки наибольшее количество новых пациентов зарегистрировано в Киеве, Запорожской, Харьковской, Киевской и Одесской областях, а наименьшее - в Кировоградской области.