Несмотря на осадки в семи областях Украины и заснеженные до 20 см перевалы, проезд по всем дорогам государственного значения обеспечен.

Об этом информирует пресс-служба "Укравтодора".

"По состоянию на 06.00 сильный снег продолжал падать в горных районах Львовской и Закарпатской областей. Слой снега там достиг 20 см. В Тернопольской области выпало до 8 см. Незначительный снег в Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Черновицкой области. В других регионах без осадков", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, температура воздуха в западном регионе страны колеблется от -6 до -9 градусов, а на остальной территории от -13 до -25.

"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое. В регионах, где снежит, - мокрое. В Днепропетровской области местами есть гололедица, в Донецкой области - местами накаты. В Волынской, Запорожской Луганской, Закарпатской - покрытие частично заснеженное", - заявили представители "Укравтодора".

На перевальных участках дорог в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях наблюдается метелица. Температура воздуха -7...-9 градусов. Слой снега на перевалах составляет:

до 20 см в Ивашковском, Орявском;





10-15 см на Абранском, Яблуницком, Торунском, Латирском и Ужоцком.

"Покрытие местами мокрое, на Яблуницком, Вышковском, Латирском и Торунском перевале местами заснежено. В областях, где снежило, продолжается очистка проезжей части дорог от снега, осуществляется обработка противогололедными материалами. В работе 586 единиц техники и 841 рабочий. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - добавили в ведомстве.

В течение суток на "горячую линию" "Укравтодора" от водителей поступило 3 обращения по поводу неудовлетворительного зимнего содержания дорог, по которым были приняты меры оперативного реагирования.

Напомним, в Украине после сильных морозов синоптики прогнозируют оттепель и потепление до +10 градусов уже к концу этой недели.

Ранее мы рассказывали о том, как в первый день снегопада в Киеве центр столицы стал в пробках.