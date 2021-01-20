По данным Национального канцер-реестра, сейчас в Украине около одного миллиона людей болеет онкологическими заболеваниями. Каждый год от рака умирают до 80 тысяч жителей нашей страны.

Об этом в ходе онлайн-брифинга в среду, 20 января, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов

"По данным Национального канцер-реестра, количество людей, страдающих онкологическими заболеваниями, в Украине сейчас более чем один миллион. Ежегодно рак становится причиной смерти до 80 тысяч граждан", - сказал глава Минздрава.

По его словам, в 2019 году в 35% случаях злокачественные новообразования были обнаружены на третьей и четвертой стадии заболевания.

"Такие показатели демонстрируют недостаточную осведомленность о симптомах злокачественных новообразований как среди врачей первичного звена, так и среди населения", - добавил Степанов.

Степанов об онкологических заболеваниях - с 4:35

Ранее мы писали, что в Украине люди умирают от раковых заболеваний, сахарного диабета и хронических респираторных болезней в 24,7% случаев.

Также сообщали, что наша страна вышла на второе место в Европе по темпам распространения онкологии.