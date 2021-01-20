Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не планирует лично сообщать о подозрении главе Конституционного суда Александру Тупицкому, так как он уже уведомлен о подозрении.

Об этом со ссылкой на Офис генпрокурора сообщают "Украинские новости".

"Не будет, так как глава Конституционного суда уже уведомлен о подозрении 28 декабря (2020 года)", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Также Ирина Венедиктова не будет предпринимать другие действия, в частности, лично встречаться с Тупицким для сообщения ему о подозрении.

В Офисе генпрокурора заявили, что Тупицкий считается таким, который уведомлен о подозрении и является подозреваемым с 28 декабря. Ранее Тупицкий обратился к Венедиктовой с просьбой лично сообщить ему о подозрении, так как это может делать в отношении судьи КС только генпрокурор или лицо, исполняющее его полномочия.

Напомним, Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения, однако не пришел и не предоставил документов об уважительности причин неявки.

После этого 29 декабря Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить главу КСУ. Затем он подписал указ об отстранении Александр Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца. В ответ на это Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины.

Во вторник, 19 января, ГБР сообщило о подозрении главе КСУ Тупицкому по двум статьям - заведомо ложные показания и подкуп свидетеля.

После этого в Конституционном суде заявили, что ГБР не имеет полномочий сообщать Тупицкому о подозрении.