Представители команды Байдена заявили, что поставки летального оружия Украине, начатые при Трампе, будут продолжаться.

Об этом 19 января заявили будущий госсекретарь США Энтони Блинкен и кандидат в министры обороны Ллойд Остин, выступая в Сенате.

Блинкен выразился лаконично - отвечая на вопрос одного из сенаторов, он сказал: "Я поддерживаю предоставление летального оружия оборонного назначения Украине". Интересно, что работая в администрации Обамы он выступал против таких поставок.

Более развернуто эту тему затронул будущий глава Пентагона. Но сделал больший акцент на нелетальных видах помощи, таких как связь.

"Я поддерживаю предоставление Украине оружия, необходимого ей для самообороны. Украина также имеет критические потребности, не связанные с оружием, такие как защищенное коммуникационное оборудование, которое финансируется за счет Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI)", - отметил он.

При этом Остин допустил, что объемы помощи могут поменяться. Правда, не уточнил, в какую сторону - уменьшения или увеличения. Будущий министр сказал, что "продолжит оценивать необходимую помощь Украине и вносить соответствующие изменения".

Сейчас объемы этой помощи колеблются на уровне 300 миллионов долларов ежегодно (для сравнения - военный бюджет Украины на 2021 год превышает четыре миллиарда долларов).

Также чиновники заявили, что рассматривают принятие в НАТО Грузии. Об Украине в этом контексте ничего не заявлялось.

Ранее "Страна" рассказывала, какие пункты международной повестки Байдена озвучили Блинкен и Остин в Сенате.

Вчера США ввели новые санкции против "Северного потока-2". При этом в ЕС заявили, что не могут мешать трубопроводу.