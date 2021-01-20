20 января в США к своим обязанностям приступит новоиспеченный президент Джо Байден. Это произойдет после церемонии инаугурации, которая сегодня проходит в Вашингтоне. Она продлится 13 часов. Байден принесет присягу, произнесет речь на ступенях Капитолия, после чего войдет в Белый дом и подпишет указы о первых назначениях.

В этом году из-за пандемии ограничат количество зрителей. Известно, что допущенных в зону безопасности гостей будет три тысячи человек. Среди них - сенаторы, конгрессмены, члены команды Байдена, дипломаты и те, кого кого захотел видеть сам избранный президент. Всем им придется соблюдать социальную дистанцию.

Также из-за карантина в этом году не будет торжественного обеда и бала, Джо и Джилл Байден не станцуют перед приглашенными, а штаб Байдена призвал граждан не посещать Вашингтон.

Предприняты беспрецедентные меры безопасности. Центр города полностью блокирован. Усилена охрана у всех 50-ти зданий госучреждений. Не работают станции метро в центральных районах столицы. Перекрыты главные мосты через реку Потомак. На инаугурацию Байдена в Вашингтоне прибыли подразделения радиационной и биологической защиты.

На церемонии не собирается присутствовать Дональд Трамп. Сегодня он улетает в свое поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида, а его супруга Мелания первые за 70 лет не пригласила новую первую леди в Белый дом накануне.

"Страна" следит за событиями в Вашингтоне в своей онлайне. Этот материал обновляется.

Прямой эфир инаугурации Байдена

15:52 Как пишут американские СМИ, вице-президент Майк Пенс не присутствовал на церемонии прощания Тампа, поскольку он представляет уходящую администрацию на инаугурации Байдена.

15:46 После этого Трамп на президентском самолете вылетит в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

15:42 Из Белого дома Трамп прибыл на военную базу Эндрюс в Мерилэнде. Там его встретили артиллерийским салютом. Он последний раз выступил в должности президента: "Надеюсь они не поднимут вам налоги, но если поднимут - я вас предупреждал".

Трамп произносит речь. Фото: РИА Новости

15:35 Накануне инаугурации Джо Байден с супругой, а также будущий вице-президент Камала Харрис с мужем у Мемориала Линкольна в Вашингтоне почтили память более 400 тысяч американцев умерших от коронавируса.

Джо и Джилл Байден (справа), Камала Харрис и Дуглас Эмхофф (слева)

15:28 "Это была честь всей жизни", - сказал Трамп перед тем, как сесть в вертолет и покинуть Белый дом.

15:21 Дональд Трамп покинул на вертолете Белый дом. Начинается процесс инаугурации нового президента США Джо Байдена.

15:10 Что сейчас происходит в Вашингтоне

Расписание мероприятий по киевскому времени:

15:45 Джо Байден в сопровождении супруги Джилл Байден и будущего вице-президента Камалы Харрис посетит службу в соборе Святого Матфея в Вашингтоне.

17:30 Байден и Харрис прибудут в Капитолий США.

19:00 Байден принесет присягу на специальной трибуне и выступит с обращением на ступенях Капитолия. Обычно глава государства обращается к американцам и озвучивает свои цели на будущие четыре года.

20:40 Байден и Харрис примут парад родов войск. Эта часть мероприятия символизирует мирную передачу власти главнокомандующему.

21:25 Байден возложит венок к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище.

22:15 Байден отправится в Белый дом в сопровождении военного эскорта. Кортеж объедет вокруг Белого дома.

00:15 Байден подпишет указы о первых назначениях и приведет к присяге назначенных.

03:48 Байден и Харрис посетят праздничную программу, где произнесут речи.

04:55 Байден и Харрис с супругами появятся на балконе Белого дома.