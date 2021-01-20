Во вторник, 19 января, в городе Мариуполь Донецкой области три человека погибли, отравившись природным газом.

Об этом свидетельствует информация в оперативной сводке, подготовленной Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Информация о происшествии поступила спасателям в 12:45 вторника, 19 января. В ГСЧС поступили данные о том, что в частном жилом доме в Мариуполе, по предварительной информации, в результате отравления природным газом погибли 3 человека. Признаков пожара на месте обнаружено не было. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Напомним, "Страна" писала о том, как недавно во львовской многоэтажке угарным газом отравились три человека, среди них был ребенок.

Также мы писали о том, как в Боснии и Герцеговине в новогоднюю ночь восемь студентов погибли от отравления угарным газом.