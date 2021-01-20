Во Львовской области в Яворовском районе произошло ДТП. В результате аварии восемь военнослужащих были госпитализированы в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации на своей странице в Facebook.

По их данным, авария произошла днем во вторник, 19 января. "Военный грузовой автомобиль марки КрАЗ-5233 под управлением военнослужащего по контракту, жителя Хмельницкой области, при перемещении с плановых занятий в селе Старичи на спуске дороги возле учебно-тренировочного комплекса не справился с управлением, выехал в кювет и перевернулся на бок", - рассказали в пресс-службе.

В результате аварии пострадали 13 военнослужащих. 8 из госпитализировали в медучреждение с травмами разной степени тяжести. Всего в автомобиле на момент аварии находился 31 человек. В настоящее время обстоятельства аварии уточняются.

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