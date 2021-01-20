Вчера, 19 января, на слушаниях в Сенате США выступили кандидат в госсекретари Энтони Блинкен и претендент на пост министра обороны Ллойд Остин, который станет первым афроамериканцем на этой должности в истории Штатов.

Они изложили свое видение внешней политики Америки. Краткое резюме их заявлений по общемировой повестке делает телеграм-канал "Политика Страны".

Во-первых, Китай маркируется как главный противник.

С этим тезисом, который активно продвигался во время президентства Трампа полностью согласны оба кандидата. Блинкин назван КНР главным вызовом для США на фоне многих других. Также он поддержал тезис о геноциде уйгуров. Ллойд Остин назвал Китай (а также Россию) главными угрозами для Америки в космосе, но главный приоритет – Пекин.

Второй по значимости угрозой числится Россия. Но риторика в ее отношении мягче, чем по Китаю.

По словам Блинкина, ее нужно сдерживать, препятствовать Северному потоку-2, но при этом необходимо продлить с ней договор СНВ-3, причем очень быстро.

Будущий министр обороны Остин поставил Россию на первое место среди угроз для США в Европе. И сказал, что Москву нужно сдерживать, но избегать эскалации и оставлять возможности для сотрудничества.

Третий пункт глобальной повестки - Иран. Блинкин дал понять, что хочет продлить ядерную сделку с Ираном в обмен на отказ от программы создания Тегераном ядерного оружия. Турцию будущий госсекретарь назвал "союзником, который часто ведет себя не так". Также сказал, что Грузию можно принять в НАТО, если она соответствует критериям. О приеме в НАТО Украины ничего не сказал.

Что касается Украины, то оба кандидата выступили за продолжение поставок оружия нашей стране.

Ранее "Страна" рассказывала, что известно об Энтони Блинкене, который возглавит внешнюю политику США при Байдене.

Кстати, у этого чиновника есть украинские корни.

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