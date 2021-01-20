Сегодня, 20 января, Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, возглавляемый Михаилом Радуцким, будет рассматривать законопроект, поданный депутатами от "Слуги народа", который упрощает процедуру регистрации вакцин от коронавируса в Украине.

Однако в документе содержится ряд довольно скандальных положений, считают эксперты.

В частности, Украина не разрабатывает и не внедряет национальную процедуру экстренной регистрации вакцин. Вместо этого документ предлагает украинскому правительству закупать вакцину на основании клинических исследований в других странах.

Это значит, что все, что будет зарегистрировано в ЕС, США, Индии и других странах, может использоваться в Украине без проведения экспертизы и регистрации.

"В феврале ВОЗ рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин с целью их экстренного использования до завершения третьей фазы клинических испытаний (оценка безопасности, иммуногенности, эпидемиологической эффективности)", - объясняет "Стране" подоплеку появления такого законопроекта глава Национальной медицинской палаты Украины, военный эпидемиолог Сергей Кравченко.

Каждое государство разработало соответственную процедуру экстренной регистрации вакцин согласно своим национальным законодательствам.

Однако в Украине хотят изменить процедуру регистрации так, чтобы опираться исключительно на клинические исследования вакцин в других странах.

"В Украине предлагается этим законопроектом проводить процедуру экстренной регистрации вакцин лишь на основании проведения клинических исследований вакцин в следующих странах: США, Великобритания, Швейцария, Япония, Австралия, Канада, Китай, Израиль, Индия, Мексика, Бразилия и страны ЕС. Вне зависимости от промежуточных результатов третьей фазы клинических испытаний. Главное, что регуляторы перечисленных стран разрешили проведение третьей фазы клинических испытаний", - объясняет суть предложенных законопроектом норм Кравченко.

"То есть Украина не разрабатывает и не внедряет национальную процедуру экстренной регистрации вакцин. А полагается на кого-то. И закладывает коррупционную схему изначально, ссылаясь на регуляторов Китая, Индии, Бразилии, Мексики. Индия - ключевой момент. Какая там регуляторная система? Там штампуют что угодно. И все, что будет зарегистрировано в Индии, может использоваться в Украине без проведения экспертизы и регистрации", - заявляет эксперт.

Напомним, на сегодня Украина заключила лишь один контракт на закупку вакцины от коронавируса - с китайской компанией Sinovac Biotech.

Также мы писали о том, что первые дозы вакцины Украина должна получить уже в феврале.