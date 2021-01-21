Сегодня отмечают международный день объятий. Это неофициальный праздник, когда можно обнимать не только своих близких, но даже незнакомцев.
Конечно, с учетом коронавирусного карантина лучше отложить эту традицию, зато можно поделиться радостью, отправив открытки и поздравления.
История праздника
Национальный день объятий зародился в студенческой среде США в 1986 году. Для молодежи традиция обнимать незнакомых людей стала одним из лучших способов наладить контакт. В этот праздник парни и девушки обнимали друг друга в знак внимания, поддержки, сочувствия. Объятия были дружескими, их главной целью был обмен эмоциями и душевным теплом.
21 января во многих странах мира проводят интересные флешмобы на тему объятий. Иногда на улицах можно встретить людей с табличками "Обниму бесплатно".
Научно подтверждено, что объятия снижают уровень стресса в организме за счет выделения гормона счастья (окситоцина) и помогают улучшить эмоциональный фон. Допуская человека в свое пространство мы с одной стороны, беззащитны, но с другой, чувствуем доверие.
Важно не забывать обнимать родных в любой день, а не только по праздникам.
Картинки с праздником
Душевно обнимаю даже на расстоянии и желаю вам счастья и добра!
Говорят, можно почувствовать себя счастливым, если обниматься 8 раз в день. Желаю, чтобы обнимашек было много и особенно щедрые объятия достались в этот праздник вашим близким.
Поздравляю с днем прекрасным и душевным - праздником объятий,
Пусть сегодня других важных дел не будет!
Вітаю з днем обіймів. Нехай поруч завжди будуть приємні люди, яких хочеться щосили притиснути до себе!
Пусть будут открыты все в жизни пути,
Чтоб мог ты надежду и счастье найти,
И каждое утро с улыбкой встречал,
В любимых объятьях всегда засыпал!
Желаю, чтобы в день объятий твое сердце не знало тоски.
Пусть в этот день любовью великой наполниться сердце, чтоб в душе была радость, а ты мог всегда согреться в компании родных и близких!
Желаю вам, чтоб в этот час
Огромное счастье было у вас,
С улыбками и подарками,
И объятиями - самыми жаркими.
День объятий - прекрасное время, когда можно проявить свою заботу и нежность. И по-настоящему крепко обнять дорогих сердцу людей.
Поздравляю с днем обнимашек! Балуйте друг друга каждый день, берегите и цените! Пусть ничто не нарушит ваше семейное счастье и благополучие!