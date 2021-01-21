Сегодня отмечают международный день объятий. Это неофициальный праздник, когда можно обнимать не только своих близких, но даже незнакомцев.

Конечно, с учетом коронавирусного карантина лучше отложить эту традицию, зато можно поделиться радостью, отправив открытки и поздравления.

История праздника

Национальный день объятий зародился в студенческой среде США в 1986 году. Для молодежи традиция обнимать незнакомых людей стала одним из лучших способов наладить контакт. В этот праздник парни и девушки обнимали друг друга в знак внимания, поддержки, сочувствия. Объятия были дружескими, их главной целью был обмен эмоциями и душевным теплом.

21 января во многих странах мира проводят интересные флешмобы на тему объятий. Иногда на улицах можно встретить людей с табличками "Обниму бесплатно".

Научно подтверждено, что объятия снижают уровень стресса в организме за счет выделения гормона счастья (окситоцина) и помогают улучшить эмоциональный фон. Допуская человека в свое пространство мы с одной стороны, беззащитны, но с другой, чувствуем доверие.

Важно не забывать обнимать родных в любой день, а не только по праздникам.

Картинки с праздником

Душевно обнимаю даже на расстоянии и желаю вам счастья и добра!

Говорят, можно почувствовать себя счастливым, если обниматься 8 раз в день. Желаю, чтобы обнимашек было много и особенно щедрые объятия достались в этот праздник вашим близким.

Поздравляю с днем прекрасным и душевным - праздником объятий,

Пусть сегодня других важных дел не будет!

Вітаю з днем обіймів. Нехай поруч завжди будуть приємні люди, яких хочеться щосили притиснути до себе!

Пусть будут открыты все в жизни пути,

Чтоб мог ты надежду и счастье найти,

И каждое утро с улыбкой встречал,

В любимых объятьях всегда засыпал!

Желаю, чтобы в день объятий твое сердце не знало тоски.

Пусть в этот день любовью великой наполниться сердце, чтоб в душе была радость, а ты мог всегда согреться в компании родных и близких!

Желаю вам, чтоб в этот час

Огромное счастье было у вас,

С улыбками и подарками,

И объятиями - самыми жаркими.

День объятий - прекрасное время, когда можно проявить свою заботу и нежность. И по-настоящему крепко обнять дорогих сердцу людей.

Поздравляю с днем обнимашек! Балуйте друг друга каждый день, берегите и цените! Пусть ничто не нарушит ваше семейное счастье и благополучие!