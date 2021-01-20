В ночь с 19 на 20 января, накануне своей инаугурации, избранный президент США Джо Байден остановился в гостевом доме возле своей будущей резиденции.

Об этом сообщает Politico.

Байден уже прибыл в Вашингтон, по традиции остановился в гостевом доме через дорогу от Белого дома. Гостевой дом принадлежит федеральным властям США. Он известен как дом Блэра, в нем останавливаются только особо почетные постояльцы.

Напомним, мы публиковали полное расписание инаугурации Джо Байдена, которая состоится в Вашингтоне в среду, 20 января.

Также мы писали о том, что впервые за 70 лет супруга президента США не пригласила новую первую леди в Белый дом перед инаугурацией нового главы государства.

Кроме того, Дональд Трамп нарушил 150-летнюю традицию и заявил, что не пойдет на инаугурацию Байдена.