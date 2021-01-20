Представители николаевского ЛГБТ-сообщества получили электронное письмо с угрозами. Неизвестные заявили, что начнут убивать, активистов и их родных, так как они "позорят нашу страну".



Соответствующее письмо обнародовано на странице ЛГБТ в Facebook.

"Вы позорите нацию, позорите страну, позорите наш город. Не за то легла Небесная Сотня. Не за то каждый день гибнут на фронте наши братья. Теперь вы решили осквернить нашу веру. Опозорили нашу родную церковь, которая только стряхнула с себя многолетнее иго Московского патриархата. Вашему богохульству не будет прощения. (…) Мы получили благословение от наших духовных наставников и теперь нас ничего не сдерживает. Мы будем отлавливать вас по одному. На вечерних улицах, во дворах и в подъездах. Мы будем жечь ваши дома, резать ваших родных и близких. Теперь вы всегда будете оглядываться. Мы объявляем сафари", - сказано в письме.

В подтверждение серьезности своих намерений они прислали видео с избиениями и издевательствами над людьми, которым поджигают волосы. "Ваши друзья на видео", - написали неизвестные и прикрепили ссылку.

Ранее мы писали, что в Харькове за неделю радикалы трижды напали на ЛГБТ-центр.

Также рассказывали, как в конце августа в Одессе националисты набросились на участников марша за права ЛГБТ и охранявших их полицейских.