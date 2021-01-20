По состоянию на утро среды, 20 января, в Украине число случаев Covid-19 увеличилось на 4 383 человека. За последние сутки наибольшее количество новых пациентов зарегистрировано в Киеве, Запорожской, Харьковской, Киевской и Одесской областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По состоянию на сегодняшний день, в Украине от коронавируса умерли 21 258 человек (+212 за сутки). 900 749 пациентов выздоровели (+14 501). Госпитализировали за минувшие сутки 2 011 человек.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:

Киев - 606 случаев;

Винницкая область - 178 случаев;

Волынская область - 103 случая;

Днепропетровская область - 157 случаев;

Донецкая область - 208 случаев;

Житомирская область - 92 случая;

Закарпатская область - 76 случаев;

Запорожская область - 423 случая;

Ивано-Франковская область - 149 случаев;

Киевская область - 226 случаев;

Кировоградская область - 39 случаев;

Луганская область - 76 случаев;

Львовская область - 195 случаев;

Николаевская область - 114 случаев;

Одесская область - 223 случая;

Полтавская область - 158 случаев;

Ровенская область - 111 случаев;

Сумская область - 103 случая;

Тернопольская область - 120 случаев;

Харьковская область - 335 случаев;

Херсонская область - 48 случаев;

Хмельницкая область - 165 случаев;

Черкасская область - 200 случаев;

Черновицкая область - 198 случаев;

Черниговская область - 80 случаев.

Ранее мы писали, что Украина готовится к введению паспортов вакцинации от коронавируса.

Также сообщали, что Максим Степанов рассказал, кто в нашей стране получит прививку от Covid-19 в первую очередь.