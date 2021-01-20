В шести областях Украины выявили меньше 100 случаев Covid-19 за сутки. Статистика Минздрава по регионам
По состоянию на утро среды, 20 января, в Украине число случаев Covid-19 увеличилось на 4 383 человека. За последние сутки наибольшее количество новых пациентов зарегистрировано в Киеве, Запорожской, Харьковской, Киевской и Одесской областях.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
По состоянию на сегодняшний день, в Украине от коронавируса умерли 21 258 человек (+212 за сутки). 900 749 пациентов выздоровели (+14 501). Госпитализировали за минувшие сутки 2 011 человек.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:
Киев - 606 случаев;
Винницкая область - 178 случаев;
Волынская область - 103 случая;
Днепропетровская область - 157 случаев;
Донецкая область - 208 случаев;
Житомирская область - 92 случая;
Закарпатская область - 76 случаев;
Запорожская область - 423 случая;
Ивано-Франковская область - 149 случаев;
Киевская область - 226 случаев;
Кировоградская область - 39 случаев;
Луганская область - 76 случаев;
Львовская область - 195 случаев;
Николаевская область - 114 случаев;
Одесская область - 223 случая;
Полтавская область - 158 случаев;
Ровенская область - 111 случаев;
Сумская область - 103 случая;
Тернопольская область - 120 случаев;
Харьковская область - 335 случаев;
Херсонская область - 48 случаев;
Хмельницкая область - 165 случаев;
Черкасская область - 200 случаев;
Черновицкая область - 198 случаев;
Черниговская область - 80 случаев.
Ранее мы писали, что Украина готовится к введению паспортов вакцинации от коронавируса.
Также сообщали, что Максим Степанов рассказал, кто в нашей стране получит прививку от Covid-19 в первую очередь.