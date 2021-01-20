Президент США Дональд Трамп, который покинет Белый дом перед инаугурацией Байдена утром 20 января, опубликовал список помилованных. В него вошли 73 человека.

Об этом передает пресс-служба Белого дома.

Всего помилованы 73 человека, еще в отношении 70 применена мера - смягчение наказания. Среди помилованных есть бывший советник Трампа Стивен Бэннон. Однако имя личного адвоката Трампа Руди Джулиани в списке не фигурирует. Также уходящий президент США отказался от идеи помиловать самого себя.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп говорил с советниками о возможном досрочном помиловании своих трех старших детей, зятя и адвоката Джулиани.

Политик был обеспокоен тем, что после прихода к власти администрации Джо Байдена министерство юстиции может попытаться отомстить ему и нацелиться на трех старших детей - Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа и Иванку Трамп, а также зятя Джареда Кушнера, старшего советника Белого дома.

Кроме того, в списке помилованных нет Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа. Нет там и россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута.

Помилование - одна из обязанностей президента, которую он должен выполнить до истечения своих полномочий. Трамп приступил к объявлению помилований еще до Рождественских праздников. Однако процесс был приостановлен незадолго до 6 января, когда произошли беспорядки в Капитолии США во время утверждения результатов выборов.

Напомним, в декабре Трамп помиловал экс-главу своего предвыборного штаба Манафорта.

Также мы писали о том, что накануне Дня благодарения Трамп помиловал своего бывшего советника Флинна.