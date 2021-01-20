В Израиле, который стал мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса, изменили правила въезда в страну. Теперь пассажиры международных авиакомпаний должны будут предъявлять отрицательный тест на Covid-19 перед посадкой на самолет.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

19 января Кабмин страны одобрил требование ко всем пассажирам, прибывающим в Израиль из-за границы, предъявлять отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.

Также правительство продлило нынешний усиленный режим изоляции до конца января.

Между тем, накануне этих решений правительства в Израиле зарегистрировали рекордное количество новых случаев коронавируса - 10 021. Более 40 человек умерли в результате осложнений, вызванных болезнью.

Напомним, в США запретили въезд в страну без отрицательного теста на коронавирус.

Также мы писали о том, что Германия ужесточила правила въезда для иностранцев.