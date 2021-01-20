По состоянию на утро среды, 20 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось всего на 4 383 человека.

Напомним, что вчера, 19 января, в стране было выявлено 3 939 новых случаев заражений.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 172 038 человек. Выздоровел за последние сутки 14 501 пациент (всего с начала пандемии - 900 749 человек - Ред.).

Госпитализированы за сутки 2 011 человек. Среди новых зараженных 161 ребенок и 239 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (606 человек), Запорожской области (423), Одесской области (223), Харьковской области (335) и Киевской области (226).

Ранее "Страна" сообщала, что британский мутант коронавируса проник уже в 60 стран, а штамм из ЮАР - в 23 государства.

Также мы рассказывали, что Украина готовится к введению паспортов вакцинации от коронавируса.