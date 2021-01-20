Пандемия коронавируса на планете не стихает, а сам вирус стремительно мутирует, представляя тем самым новую угрозу для человека. Так, например, выявленный в Великобритании штамм коронавируса обнаружен уже в 60 странах. Это на десять стран больше, чем было зафиксировано в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 12 января.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ в своем очередном еженедельном пресс-релизе.

"С 12 января VOC-202012/01 (разновидность коронавируса - Ред.) была выявлена еще в десяти государствах, территориях и областях. На настоящий момент из 60 стран, территорий и областей, поступили сообщения о завезенных случаях или же о передаче этой разновидности вируса в местных общинах", - рассказали в пресс-службе ВОЗ.

Кроме этого стало известно, что мутировавший штамм вируса из ЮАР обнаружен уже в 23 странах.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Максим Степанов рассказал, кто в Украине получит вакцину от коронавируса в первую очередь.