В Мариуполе детективы Госбюро расследований (ГБР) задержали следователя полиции и посредника, которые вымогали деньги за помощь в избежании уголовного наказания за ДТП повлекшего смерть. Сумма взятки составила 140 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"18 января 2021 во время получения взятки в сумме 140 000 грн у здания Управления уголовного розыска ГУ ЧП Донецкой области в г. Мариуполе следователь и его сообщник задержаны на основании ст. 208 УПК Украины. Сумма неправомерной выгоды изъята", - рассказали в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, 28-летний следователь совместно с посредником - бывшим работником полиции - требовали и получили неправомерную выгоду от местного жителя.

В настоящее время проводится комплекс первоочередных следственно-розыскных и процессуальных действий. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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